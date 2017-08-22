Клінічні дослідження довели ефективність нової терапії для дітей з алергією на арахіс

Експериментальна оральна імунотерапія дозволила позбавити від алергії на арахіс більшість дітей, які отримували таке лікування, пише The Lancet.

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Клінічне дослідження експериментальної терапії, заснованої на регулярному (раз на добу) прийомі певних доз білка арахісу в поєднанні з пробіотиком на основі Lactobacillus rhamnosus протягом 18 місяців, проводилося в Інституті досліджень дитячого здоров'я Мердока в 2012-2013 рр. Після завершення досліджень стійка десенсибілізація до білка арахісу була відзначена у 82% дітей, які отримували препарат, і у 4% учасників з групи плацебо.

Через чотири роки після завершення першого дослідження учасники відповіли на питання про вживання в їжу продуктів, що містять арахіс і алергічних реакціях на білок арахісу. Їм також були проведені шкірні алергічні проби, провокаційні тести, вимірювань концентрацій алерген-специфічних антитіл.

48 з 56 дітей, які отримували експериментальну терапію (67%), без проблем вживали продукти з арахісом через 4 роки після лікування. У групі плацебо, яку склали 24 людини, продукти з арахісом вживав тільки один учасник (4%).

Нові дані є великим кроком вперед у розробці ефективних методів лікування харчових алергій.