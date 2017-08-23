У 9 країнах Африки та Азії пройдуть клінічні дослідження нового препарату проти малярії

Дослідники заявили про запуск клінічних досліджень III фази експериментального препарату KAF156 – першого засобу для лікування малярії, який дійшов до цього етапу розробки за останні 20 років, пише Reuters.

Читайте такожНова вакцина проти малярії продемонструвала 100% ефективностіДослідження пройдуть у 16 медичних центрах дев'яти країн Африки і Азії. KAF156 належить до нового класу протималярійних речовин імідазолопіперазинів. Лікарський засіб призначений для використання в комбінації з люмефантрином.

За останнє десятиліття кількість смертей внаслідок малярії різко скоротилася завдяки повсюдному поширенню москітних сіток, оброблених інсектицидами. Тим не менш, за даними ВООЗ, щорічно вналідок малярії помирає близько 438 тис. осіб.