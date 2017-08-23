У 9 країнах Африки та Азії пройдуть клінічні дослідження нового препарату проти малярії
За даними ВООЗ, щорічно від малярії помирає близько 438 тисяч осіб.
Дослідники заявили про запуск клінічних досліджень III фази експериментального препарату KAF156 – першого засобу для лікування малярії, який дійшов до цього етапу розробки за останні 20 років, пише Reuters.
Читайте такожНова вакцина проти малярії продемонструвала 100% ефективностіДослідження пройдуть у 16 медичних центрах дев'яти країн Африки і Азії. KAF156 належить до нового класу протималярійних речовин імідазолопіперазинів. Лікарський засіб призначений для використання в комбінації з люмефантрином.
За останнє десятиліття кількість смертей внаслідок малярії різко скоротилася завдяки повсюдному поширенню москітних сіток, оброблених інсектицидами. Тим не менш, за даними ВООЗ, щорічно вналідок малярії помирає близько 438 тис. осіб.