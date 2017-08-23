В Ізраїлі суд зобов'язав вакцинувати дитину, незважаючи на позицію матері

Суд Тель-Авіва з сімейних питань погодився з вимогою батька трирічної дитини і зобов'язав батьків вакцинувати хлопчика, незважаючи на заперечення матері, пишуть Новини Ізраїлю.

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Батько дитини, що перебуває в розлученні з його матір'ю, посилаючись на думку лікарів і рекомендації міністерства охорони здоров'я, просив суд зобов'язати жінку зробити дитині всі необхідні щеплення, оскільки через кілька тижнів хлопчик йде до дитячого садку.

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Мати дитини заявляла, що в державі Ізраїль немає закону, що зобов'язує батьків вакцинувати дітей, а тому питання вакцинації визначаються тільки ідеологічними поглядами батьків.

Тим не менше, суд заявив, що всі доводи матері спираються на помилкові дані, і прийняв позицію батька.