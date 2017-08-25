Вчені виявили нову небезпечну властивість антибіотиків

Учені з Ірландії з'ясували, що часте вживання антибіотиків негативно впливає на психічне здоров'я, викликаючи тривогу і депресію, пише Microbiome.

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Вчені підкреслюють, що існує все більше доказів того, що мікробіом кишечнику - один з чинників, який впливає на поведінку при психіатричних і неврологічних розладах.

Давно доведено, що антибіотики пригнічують кишкову мікрофлору. Нове дослідження виявило, що мікроби в кишечнику, впливають на зміст мікроРНК в мигдалинах і префронтальній корі головного мозку. Саме дані елементи нервової системи відповідають за розвиток тривоги і депресії.

Були проведені експерименти на мишах. Одних гризунів виростили з кишковими бактеріями, інших - без них (мікроорганізми знищили антибіотиками). Саме зміна мікрофлори травної системи вплинула на зміст мікроРНК в головному мозку тварин і їх стан.

Дослідження дозволяє виділити нові чинники, які впливають на стан психічного здоров'я людей. Експерти вважають, що результати експериментів, проведених з гризунами, справедливі і для людей.