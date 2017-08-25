В європейських країнах курить близько 30% населення - ВООЗ

Нікотинова залежність у дітей може розвинутися вже в перші кілька днів або тижнів після першої цигарки. Причому, що молодша дитина, то вище цей ризик. І звільнитися від цієї залежності вдається лише одному з кожних чотирьох малолітніх курців. Про це йдеться в новій доповіді Європейського бюро ВООЗ.

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Його автори повідомляють, що кількість курців у регіоні становить 28 відсотків населення або 282 млн. осіб. Половина з них платить за цю шкідливу звичку життям. Ще 600 тисяч людей, які не палять, серед низ і діти, гинуть через пасивне куріння. Причиною смерті є астма, респіраторні захворювання і рак. Причому, за даними дослідження ВООЗ, вплив тютюнового диму або вдома, або за його межами, відчуває переважна кількість дітей до 15 років.

За твердженням експертів, для того, щоб домогтися скорочення частки курців в Європейському регіоні ВООЗ до п'яти відсотків, потрібно, насамперед, захищати від тютюну молодь. У доповіді містяться відповідні рекомендації та приклади того, як країнам вдається боротися з тютюновою епідемією.