Регулярне вживання літію може знизити ризик розвитку деменції - дослідження

Споживання води з високим вмістом літію допомагає знизити ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера і старечої деменції. Про це заявили вчені з Данії, які провели дослідження щодо залежності рівня вмісту літію у водопровідній воді і частоти захворюваності, пише MedicalXpress.

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Літій є широко поширеним засобом для боротьби з біполярним розладом. Також в деяких роботах було продемонстровано перспективність його застосування для уповільнення розвитку хвороби Альцгеймера.

Ці дані зацікавили данських вчених, і вони вирішили перевірити, чи має корисні властивості літій, що міститься у водопровідній воді.

У рамках своєї роботи дослідники провели аналіз проб води з 151 району Данії, а потім порівняли медичні дані жителів цих районів.

Виявилося, що люди, які живуть в районах, де подається багата на літій водопровідна вода, рідше хворіють на старечу деменцію, на відміну від жителів районів із середнім і низьким вмістом літію у воді.

Вчені стверджують, що дане дослідження доводить, що регулярне споживання літію може знизити ризик розвитку деменції.