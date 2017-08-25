У країнах Південної Азії внаслідок зсувів і повеней постраждали понад 41 мільйон людей - ООН

У Бангладеш, Індії та Непалі внаслідок зсувів і повеней постраждали понад 41 мільйон людей, близько 900 людей загинули.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань повідомляють, що зруйновано десятки тисяч будинків, зокрема, школи і лікарні.

Експерти і синоптики побоюються, що через зливи, що досі й не вщухають, буде погіршуватися.

«Існує ймовірність того, що ситуація буде погіршуватися, оскільки в деяких районах дощі тривають, а паводкові води переміщаються на південь», - йдеться в прес-релізі Управління ООН з координації гуманітарних питань.

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Наданням допомоги постраждалим займаються уряди цих країн за підтримки ООН, Червоного Хреста, приватних організацій та військових.

Однак зробити це нелегко, оскільки багато доріг, мостів, залізничних колій та аеропортів пошкоджено.

У Непалі гуманітарні установи ООН разом з урядом і партнерськими організаціями доставляють в зони лиха каністри з чистою водою, вантажі з продовольством і медикаментами.

У Бангладеш при підтримці міжнародного співтовариства було оперативно розгорнуто близько двох тисяч бригад медиків. Третина території цієї країни затоплена. Рятувальники і співробітники гуманітарних організацій побоюються спалаху там інфекційних захворювань.

«Зараз найскладніше завдання в тому, щоб забезпечити доступ жителів постраждалих районів до безпечних об'єктів водопостачання та санітарії», - наголошується в прес-релізі ООН.

В Індії рятувальні операції тривають. Багатьох постраждалих вивозять із зон лиха на вертольотах.