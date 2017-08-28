Нове дослідження: 99 % мікробів в організмі людини поки невідомі науці

Учені Стенфордського університету з'ясували, що більшість мікробів, що складають мікрофлору людини, невідомі науці, пише ScienceAlert.

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Нове дослідження виявило, що понад 99 % мікробів в організмі людини на сьогодні невідомі вченим. Дослідники проаналізували фрагменти ДНК в крові пацієнтів. Біоінженери прочитали нуклеотидні послідовності методом дробовика, при якому молекулярні ланцюжки розбиваються на окремі частини. Структура цілого фрагмента (контига) визначається комп'ютерною програмою на основі безлічі окремих прочитань (ридів).

Всього було секвенировано 7190 контигів, понад половину яких (3761) були несхожі з даними, що зберігаються у базі даних послідовностей бактеріальної ДНК.

Вчені визначили, що фрагменти належать до мікроорганізмів з невідомих таксонів — груп живих істот, які об'єднують схожі види або таксони більш нижніх рангів.