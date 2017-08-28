Санітара, який працював у лікарнях ФРН, підозрюють у вбивстві 84 пацієнтів

Влада Німеччини запідозрила 40-річного Нільса Хегеля, який працював санітаром у реанімаційних відділеннях лікарень в Дельменхорсті та Ольденбурзі, у вбивстві не менше 84 пацієнтів, пишуть Новини Ізраїлю з посиланням на AFP.

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У лютому 2015 року Нільс Хегель був засуджений до довічного тюремного ув'язнення за вбивство двох пацієнтів. Причому він зізнався у вбивстві щонайменше 30 осіб, повідомивши, що "від нудьги", вводив їм смертельні дози препаратів для стимулювання серцевої діяльності, а потім намагався їх реанімувати. На тому етапі розслідування суд визнав його винним у двох вбивствах.

Протягом останніх двох років слідство дійшло висновку, що жертвами Хегеля стали не менше 84 осіб.

Зазначимо, що перший вирок Хегелю було винесене окружним судом Ольденбурга ще в 2008 році, тоді його засудили до 7,5 років позбавлення волі за "спричинення смерті з недбалості", хоча його підозрювали у трьох вбивствах і двох замахах на вбивство.

Загалом, розслідувалися 174 випадки смерті пацієнтів у лікарнях Дельменхорста і Ольденбурга.