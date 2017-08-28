Дослідження вчених довело, що заняття танцями може захистити мозок від старіння

В експерименті Центру з вивчення нейродегенеративних захворювань Магдебурзі (ФРН) взяли участь дві групи людей у віці 68 років. Учасники першої групи щоденно займалися фітнесом, другий - танцювали, пише Frontiers in Human Neuroscience.

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Учасники першої групи протягом 90 хвилинного заняття повторювали однотипні руху: вони швидко ходили або крутили педалі. Пенсіонерам, які займаються танцями в групі, доводилося щоразу вивчати нові рухи і запам'ятовувати нову послідовність кроків.

Вчені дійшли висновку, що лінійні танці або сквер-данс найкраще захищають мозок від руйнування. В учасників танцювальної групи було відзначено збільшення гіпокампу, тієї ділянки мозку, яка може відновлюватися, завдяки чому можна запобігти втраті об'єму мозку.