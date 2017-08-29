Кількість нових випадків холери в Ємені скоротилася на третину - ЮНІСЕФ

Завдяки безпрецедентним зусиллям з боку установ ООН, некомерційних організацій, а також жителів Ємену кількість нових випадків захворювання на холеру і гостру діарею в країні з червня скоротилася на третину, повідомляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Читайте такожВООЗ: у Ємені щодня на холеру заражаються тисячі людейПрацівники сфери охорони здоров'я та санітарних служб Ємену, які не отримували зарплату останні 10 місяців, працювали без перепочинку і докладали максимум зусиль для того, щоб зупинити поширення цієї небезпечної хвороби.

Незважаючи на це, спалах холери в Ємені – як і раніше наймасштабніший у світі. Заражено понад півмільйони осіб, причому більше половини з них – діти. Дві тисячі людей померли.

«Нам дуже важко справлятися з потоком пацієнтів, багато надходять до нас у важкому стані, - каже Нахла Аріші голова відділення з лікування холери в одній з лікарень міста Аден. – Лікарня переповнена, не вистачає ліжок та медикаментів. Але я не можу закрити двері і перестати приймати дітей просто тому, що не вистачає місць. Я лікар і мати».

У Ємені зараз проводиться національна кампанія щодо поширення інформації про холеру. Добровольці ходять з будинку в будинок і розповідають людям про те, як убезпечити себе від хвороби.

12,5 мільйонів осіб отримали інформацію про те, як правильно дезінфікувати воду, мити руки, обробляти продукти харчування. 250 тисяч дітей і дорослих, які страждають на діарею, отримали кошти проти зневоднення і були відправлені на лікування.

В ООН нагадують, що навіть незважаючи на прогрес, якого вдалося досягти за останні тижні, боротьба з холерою ще дуже далека від завершення.

У Ємені тривають бойові дії. Половина медичних установ у країні не функціонує. У 15 мільйонів людей немає доступу до чистої питної води і базових послуг у сфері охорони здоров'я.