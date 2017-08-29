Медики попереджають, що в холодні та вітряні дні високий ризик щодо серцевого нападу

Вчені з Лундського університету в Швеції вивчили архів даних шведського регістра інфаркту міокарда (SWEDEHEART) з 1998 по 2013 рік, пише ЕurekАlert!. У пошуку зв'язку серцевих нападів з погодними умовами, дослідники також вивчили зведення місцевих метеорологічних станцій за цей період часу.

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Виявилося, що за 16 років сталося понад 280 тисяч серцевих нападів. Більшість відбулися в холодні, вітряні та похмурі дні. Ця тенденція частіше спостерігалась у хворих на діабет, гіпертоніків і літніх людей.

Автори дослідження пояснюють, що тіло реагує на холод, стискаючи поверхневі кровоносні судини, що знижує теплопровідність шкіри і згодом збільшує артеріальний тиск. Крім того, у людини, яка змерзла, спостерігається тремтіння і збільшення частоти серцевих скорочень, які підвищують швидкість метаболізму і відповідно температуру тіла.

Здорові люди зазвичай добре переносять ці коливання температур, але у людей з атеросклеротичними бляшками в коронарних артеріях вони можуть зумовити серцевий напад.

Також вчені підкреслюють, що інфекції дихальних шляхів і грип є відомими факторами ризику серцевого нападу. Ці хвороби мають чітку сезонну варіацію, як і зниження фізичної активності та харчові уподобання. Все разом це може також впливати на збільшення ризику серцевого нападу в холодну пору року.