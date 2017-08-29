Учені назвали головну небезпеку надмірного вживання солі

Професор Пекка Йоусилахти з Національного інституту здоров'я і добробуту (Фінляндія) в ході конференції Європейського товариства кардіологів (Барселона, Іспанія) назвав головну небезпеку надмірного вживання солі, повідомляє The Independent.

Йоусилахти і його колеги виявили, що вживання більше 13,7 грама солі на добу вдвічі підвищує ризик розвитку серцевої недостатності, у порівнянні з тими, хто в їжу щодня використовує менше 6,8 грама хлориду натрію.

У дослідженні, яке тривало протягом 12 років, взяли участь понад 4,5 тисячі чоловіків і жінок у віці від 25 до 64 років. Для визначення споживання солі використовувалися аналізи сечі.

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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує щодня вживати не більше п'яти грамів солі на добу. Зазначається, що зменшення споживання солі до п'яти грамів на добу кожною людиною може запобігати приблизно 2,5 мільйона смертей щорічно. За даними організації, понад половину людей на планеті щодня вживають на 80-140 відсотків хлориду натрію більше.

Надлишок солі потрапляє в організм людини головним чином разом з хлібом, сухими сніданками і готовими до вживання стравами.