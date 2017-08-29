У США планують визнати екстазі медпрепаратом та лікувати посттравматичний синдром

У США планують лікувати посттравматичний синдром за допомогою екстазі. Про це повідомляє Sciencealert.

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США назвало такий спосіб лікування «терапією-проривом». При цьому зазначається, що про це було відомо протягом останніх 40 років.

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При цьому, зважаючи на те, що Міністерства охорони здоров'я США визнало, що така терапія є ефективною, то є шанси на те, що в країні визнають екстазі фармацевтичним препаратом.

Як повідомляв УНІАН раніше, люди, які дотримуються дієти з дуже низьким вмістом вуглеводів, втрачають апетит і відчувають ейфорію. Даний ефект можна порівняти з дією так званого "рідкого екстазі" (гамма-гідроксибутирата, або GHB). Людям, які дотримуються такої дієти вживають не більше 50 грамів вуглеводів на день.