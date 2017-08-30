Внаслідок воєн і конфліктів у світі 180 мільйонів людей позбавлені доступу до питної води - ЮНІСЕФ

Війни та збройні конфлікти позбавили понад 180 мільйонів людей доступу до чистої питної води, повідомляють у Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Читайте такожВООЗ: епідемія холери в Ємені - наймасштабніший спалах цієї інфекції в світіЕксперти Фонду підкреслюють, що ворогуючі сторони іноді навмисно відрізають цілі райони від водопостачання. Тільки в Сирії в 2016 році відбулося 30 подібних інцидентів.

На північному сході Нігерії в результаті бойових дій пошкоджено 75 відсотків системи водопостачання та санітарії. У Південному Судані постраждала половина пунктів водопостачання. У Ємені без води можуть залишитися найбільші міста.

В ЮНІСЕФ нагадують, що доступ до води – право, а не привілей, особливо в умовах конфлікту та у надзвичайних ситуаціях. Відсутність доступу до чистої води веде, зокрема, до поширення небезпечних захворювань.

У Ємені більше 250 тисяч дітей хворіють на холеру. Спалах захворювання зареєстровано в Південному Судані. З червня холерою там заразилися 19 тисяч осіб.