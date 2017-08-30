У Петербурзі померла ВІЛ-інфікована дитина, яку не лікували батьки через релігійні переконання

У Санкт-Петербурзі померла дитина з ВІЛ-інфекцією, батьки якої відмовлялися давати йому антиретровірусну терапію з релігійних міркувань. Про це повідомив фонду «СНІД.Центр» ВІЛ-активіст з Петербурга, пише Медуза.

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У 2015 році суд на підставі закону «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації» зобов'язав батьків забезпечити дитину антиретровірусною терапією. Рішення суду батьки проігнорували. Батьки дитини вважали, що, відмовляючись від лікування, вони слідують приписам церкви.

У 2016 році дитина була госпіталізована в дитячу міську лікарню Петербурга, де отримувала необхідне лікування. Однак після того, як дитина покинула лікарню, повідомило джерело «СНІД.Центру», батьки знову припинили проводити йому антиретровірусну терапію.

Активісти двічі зверталися у прокуратуру, а також до дитячого омбудсмена, але вплинути на ситуацію не змогли. У кінці серпня дитина померла.

Головний позаштатний спеціаліст з проблем діагностики та лікування ВІЛ-інфекції МОЗ Росії, професор Євген Воронін назвав подію «ще однією смертю на совісті СНІД-дисидентів».