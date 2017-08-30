Учені розповіли про корисні властивості кориці

Кориця нейтралізує негативні наслідки дієти з високим вмістом жирів. Про це свідчать результати досліджень, озвучених на конференції Американської асоціації серця, хвороби серця, пише Deccan Chronicle.

Читайте такожМозкові стимулятори не так вже й безпечні для мозку - вченіВчені провели дослідження на щурах. Піддослідні тварини протягом 12 тижнів харчувалися жирними продуктами. Деяким гризунам давали добавки з корицею, а іншим - ні. Дослідження виявили, що кориця уповільнювала процес накопичення жиру і знижувала ризик розвитку хвороб серця.

Щури, які вживали добавки з корицею, важили менше і мали менше жиру на животі. Крім того, рівні цукру, інсуліну і жирів в крові у них були нижчі, ніж у тих, хто не отримував добавки з корицею. Також в організмі цих тварин виявилося більше антиоксидантів і протизапальних молекул.

Згідно з даними попередніх досліджень, кориця покращує здатність до навчання. Ще вона захищає мозок від деменції і хвороби Паркінсона. Крім того, дослідники з Університету Арізони з'ясували, що коричний альдегід (сполуки, що додають корицю специфічний аромат і смак) помічний при захворюванні на колоректальний рак.