У США вперше схваленo вид генної терапії для боротьби з раком

Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA) схвалило новий курс лікування раку, при якому використовуються генетично модифіковані клітини крові самого пацієнта, пише ВВС.

Вони активізують імунну систему пацієнта для того, щоб та активно знищувала ракові клітини.

Представники FDA назвали це історичним моментом і додали, що медицина виходить на новий рівень.

Вартість курсу лікування, наданого компанією Novartis, - 475 тисяч доларів. Після проходження курсу приблизно 83% пацієнтів вилікувалися від однієї з форм раку крові.

Це "живі ліки", що виробляють індивідуально для кожного пацієнта - на відміну від традиційних методів лікування начебто хірургії або хіміотерапії.

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Технологія називається CAR-T і виготовляється за допомогою вилучення клітин імунної системи з крові пацієнта.

Потім ці клітини - Т-лімфоцити - генетично перепрограмують на те, щоб вони знаходили і знищувати ракові клітини.

Потім модифіковані лімфоцити повертають в тіло пацієнта, де їх кількість постійно зростає, коли вони стикаються з раковими клітинами.

"Маючи можливість перепрограмувати клітини самого пацієнта на боротьбу зі смертельним раком, ми виходимо на новий рівень медичних інновацій", - заявив представник американського регулятора Скотт Готтліб.

"Нові технології, такі як генна та клітинна терапії, потенційно можуть докорінно змінити медицину і наблизити переломний момент в нашій здатності лікувати і навіть повністю зцілювати багато безнадійні захворювання", - додав він.

Препарат під назвою "Кімрайа" діє проти гострого лімфобластного лейкозу.

Доктор Стефан Грапп, який першим застосував терапію CAR-T в Дитячій лікарні Філадельфії, називає це важливим відкриттям.

"Такого ми ще не бачили", - говорить він.

Перший пацієнт, на якому був випробуваний метод, був на волоску від смерті, але зараз вже п'ять років як здоровий.

З 63 пацієнтів, які пройшли курс CAR-T, 83% досягли стадії повної ремісії протягом трьох місяців. Вчені поки збирають дані про довгостроковий вплив нової терапії.

Однак у лікування є й ризики. Один з можливих побічних ефектів - смертельно небезпечний синдром викиду цитокінів, який може розвинутися внаслідок швидкого розповсюдження в тілі клітин CAR-T. Цей процес можна контролювати за допомогою ліків.

Але потенціал технології CAR-T виходить за рамки лікування лише одного виду раку.

Доктор Девід Малоні, керівник відділення клітинної імунотерапії в Центрі дослідження ракових захворювань імені Фреда Хатчінсона, назвав рішення американського регулятора епохальним моментом.

"Ми впевнені, що це перша в низці багатьох інших нова технологія лікування від різних видів раку на базі імунотерапії", - сказав він.