FDA відкликає майже 500 тисяч кардіостимуляторів через ризик дистанційних кібератак

Управління з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA) рекомендувало відкликати для оновлення програмного забезпечення 465 тисяч кардіостимуляторів.

Читайте такожУ США вперше схвалено вид генної терапії для боротьби з раком

Така рекомендація була дана у зв'язку з потенційною вразливістю цих медичних приладів перед дистанційної кібератакою.

Вікликають кардіостимулятори декількох моделей, вироблені компанією Abbott (раніше St. Jude Medical).

У заяві FDA підкреслюється, що мова йде про оновлення програмного забезпечення в цілях обережності, яке не передбачає вилучення і переустановку кардіостимуляторів.

В серпні 2016 року компанія Muddy Waters, що займається продажем цінних паперів, оголосила з посиланням на експертів, що кардіостимулятори St. Jude Medical уразливі для дистанційних кібератак. Компанія відкинула звинувачення, заявивши, що Muddy Waters намагається таким чином знизити вартість її акцій.

На початку 2017 року FDA випустила попередження щодо уразливості кардіостимуляторів, а Abbot оголосила про оновлення програмного забезпечення для її усунення.