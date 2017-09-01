Медики рекомендують їсти білкову їжу тричі на день

Як з'ясували вчені Науково-дослідного Інституту Центру здоров'я Університету Макгілл, протеїни сприяють зміцненню м'язів, особливо у літніх людей, повідомляє ЕurekАlert!.

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Медики наголошують, що важливо розподіляти ці макронутрієнти між трьома прийомами їжі. Зазвичай, літні люди споживають основний обсяг білків на обід і вечерю. Але медики рекомендують з'їдати достатню кількість білків у кожний прийом їжі (тричі на день) для підтримки нормального рівня синтезу білка в м'язах.

Дослідники вивчили харчові звички понад 1,5 тисяч осіб у віці 67-84 років і виявили, що ті з них, хто споживав білок рівномірно протягом дня, мали значну м'язову силу порівняно з іншими учасниками дослідження, які з'їдали багатий протеїнами вечерю, але ігнорували білок на сніданок.

Літні люди часто стикаються з проблемою слабкості м'язів і, як наслідок, нестабільністю і втратою мобільності. Надалі вчені планують з'ясувати, які джерела білка найбільш корисні для літніх людей з точки зору амінокислотної структури.