ООН: 40 % жертв епідемії холери в Ємені - діти

Ємен не тільки охоплений жорстоким збройним конфліктом – там також лютує холера. Над країною нависла серйозна загроза голоду. На сьогоднішній день в Ємені зареєстровано 500 тисяч хворих на холеру або з підозрою на холеру. Основні жертви насильства і розрухи - цивільні особи. При цьому дефіцит фінансування гуманітарної діяльності в країні становить майже 60 відсотків.

Читайте такожКількість нових випадків холери в Ємені скоротилася на третину - ЮНІСЕФ

Про це йдеться у спільній статті Координатора надзвичайної допомоги ООН і глав зовнішньополітичних відомств Швеції та Швейцарії.

«Криза в Ємені – це рукотворна катастрофа. Вона стала наслідком конфлікту, в ході якого застосовується тактика, що призводить до страждань людей і руйнування життєво важливої інфраструктури», - йдеться у спільній статті Координатора надзвичайної допомоги ООН Стівена о'Браєна, міністрів закордонних справ Швеції Маргот Валльстрем і Швейцарії Дідьє Буркхальтера.

Її автори зазначили, що «гримуча суміш» конфлікту, голоду і холери – серйозна загроза для життя 21 мільйона єменців.

В результаті обстрілу і повітряних бомбардувань в Ємені зруйновані інфраструктура, система водопостачання і каналізації. Люди не мають доступу до чистої води.

«У мільйонів людей в результаті бомбардувань і обстрілу були зруйновані будинки, знищені школи, ринки, цілі міста. Сім'ї, рятуючи своє життя, були змушені тікати», - йдеться в статті.

Майже половина всіх медичних установ або не функціонує зовсім, або працює в обмеженому режимі. У клініках і лікарнях не вистачає персоналу, ліків і устаткування. При цьому лютує холера майже у всіх провінціях країни і вже призвела до загибелі двох тисяч осіб. Щонайменше, 40 відсотків жертв холери - діти.

Зараз наданням гуманітарної допомоги єменцям займаються понад 120 гуманітарних організацій. Дві третини з них - національні. Вони працюють у всіх провінціях країни і допомагають доставляти продовольчу допомогу для 4,3 мільйона людей щомісяця.

«Але цього недостатньо», - заявили представники ООН, Швеції та Швейцарії. Підкресливши, що жителі Ємену гинуть і переживають нестерпні страждання, вони закликали вжити рішучі дії на чотирьох напрямках: забезпечити безпечний гуманітарний доступ до потребуючих допомоги; збільшити масштаби гуманітарної допомоги; зняти в Ємені обмеження на імпорт і домагатися припинення вогню.

Автори заяви закликали міжнародних донорів виконувати свої зобов'язання, взяті в квітні 2017 року на конференції з Ємену. Тоді донори пообіцяли виділити для Ємену 1,1 млрд. дол. США. На сьогоднішній день було отримано три чверті цієї суми. При цьому потреби Ємену міжнародної допомоги досягли 2,3 млрд. дол. США, в основному, через масштаби епідемії холери. В результаті дефіцит фінансування гуманітарної діяльності в країні становить майже 60 відсотків.