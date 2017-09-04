У Великій Британії почалися клінічні дослідження інноваційних ліків проти хвороби Альцгеймера

У Великій Британії почалися клінічні випробування нового препарату проти хвороби Альцгеймера - селективного агоніста мускаринового рецептора М4 фармкомпанії Heptares Therapeutics, пише PharmaTimes.

Читайте такожРівень серотоніну пов'язаний із розвитком хвороби Альцгеймера - вченіПероральний лікарський засіб HTL0016878 розробляється в рамках глобальної спільної дослідницької кампанії з Allergan. Даний препарат став першою сполукою компанії Heptares з класу агоністів мускаринового рецептора М4, що дійшов до етапу клінічних досліджень.

Метою КД фази I є оцінка безпечності, переносності та фармакокінетичного профілю лікарського засобу при одноразовому та багаторазовому введенні. Для участі в КД буде відібрано до 106 здорових добровольців.

Попередні результати будуть представлені в першій половині наступного року.

У квітні цього року Allergan і Heptares підписали угоду про співпрацю, згідно з якою Allergan ліцензує глобальні права на низку селективних агоністів мускаринових рецепторів – експериментальних препаратів, розроблених для лікування нейродегенеративних захворювань, зокрема, хворобу Альцгеймера.

В якості початкового платежу Heptares отримала 125 млн доларів, після успішного завершення клінічних досліджень і виходу перших трьох препаратів у продаж Allergan виплатить близько 665 млн доларів. Також Heptares може розраховувати на роялті у розмірі 2,5 млрд доларів.