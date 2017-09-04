Протиастматичний препарат виявив свою ефективність у профілактиці хвороби Паркінсона

Учені з Гарвардської медичної школи в Бостоні протестували понад 1000 ліків на штучно вирощених у лабораторії нервових клітинах, щоб виявити які з них гальмують виробництво білка α-синуклеїну, пише Science.

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Відомо, що скупчення білка α-синуклеїну у певних клітинах мозку призводить до їхньої загибелі. Це зумовлює розвиток нейродегенеративних захворювань. Серед виявлених препаратів, що пригнічують активність α-синуклеїну, препарат проти астми – сальбутамол, що широко використовується у всьому світі.

Вчені проаналізували унікальну базу даних у Норвегії, в якій фіксувалися рецепти і призначення лікарів для всіх 4,6 мільйонів жителів цієї країни.

Виявилося, що ті норвежці, які вживали сальбутамол хоча б один раз у житті, були приблизно на третину менше схильні до розвитку хвороби Паркінсона. Ті, хто використав цей препарат постійно, таких людей - 50%.

На думку вчених, сальбутамол представляє широкі перспективи для лікування хвороби Паркінсона. Залишилося тільки знайти спосіб доставити його безпосередньо у мозок, позаяк він не долає гематоенцефалічний бар'єр.