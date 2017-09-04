У США, Канаді та Ізраїлі почнуться дослідження по застосуванню екстазі у лікуванні психотравм

FDA визнало, що метилендиоксиметамфетамін (MDMA), відомий як екстазі, є проривною терапією при лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР, "в'єтнамський синдром", "афганський синдром"), пишуть Новини Ізраїлю.

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Багатопрофільна асоціація психоделічних досліджень (MAPS) оголосила про рішення FDA в кінці серпня, вказавши, що тепер вони можуть просуватися вперед у своїх дослідженнях екстазі.

Мета досліджень — визначити, наскільки ефективно препарат можна використовувати для лікування осіб, які страждають ПТСР.

Дослідження будуть включати від 200 до 300 учасників, перша група почне приймати екстазі в 2018 році. Дослідження пройдуть в США, Канаді та Ізраїлі.

MAPS також планує почати переговори з Європейським агентством з лікарських засобів щодо проведення такого тестування в Європі.

Після публікації результатів незначного дослідження, проведеного в США в 2011 році, препарат став сприйматися як потенційний засіб для лікування ПТСР.

Причини виникнення ПТСР різні. Травмуючі впливи можуть бути викликані військовими діями, природними та техногенними катастрофами, терористичними актами (наприклад, взяття в заручники, насильством, тортурами), а також тривалими і важкими хворобами або смертю близьких людей. Також травмуючими є домашнє насильство, служба у силових структурах, де людина стає свідком тяжких злочинів.

Багатопрофільна асоціація психоделічних досліджень (MAPS) оголосила про рішення FDA в кінці серпня, вказавши, що тепер вони можуть просуватися вперед у своїх дослідженнях екстазі.