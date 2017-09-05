Ліки, що знижують холестерин, можуть захистити й від інфекційних захворювань - дослідження



Препарати, що знижують рівень холестерину, такі як статини і езетіміб, можуть боротися з інфекційними захворюваннями, зокрема, з черевним тифом, хламідіоз та малярією.

Учені Університету Дьюка довели, що такі ліки також зменшують ризик зараження інфекційними хворобами, пише The Indian Express.

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Дослідження виявило, що у деяких людей підвищена ймовірність зараження черевним тифом через мутації в гені VAC14. Мутація зумовлює підвищення рівня холестерину. Це, в свою чергу, сприяє вторгненню бактерії Salmonella Typhi (збудника черевного тифу) в клітини людини. Також було доведено, що протихолестеринові препарати захищали від Salmonella Typhi.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно у всьому світі майже 21 мільйон людей хворіють на черевний тиф і 222 тис осіб помирають через це захворювання.