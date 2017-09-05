У Канаді тестують біонічні лінзи для очей

Канадська компанія Ocumetics Technology Corporation проводить клінічні тести біонічної лінзи, медичного пристрою, який може замінити і окуляри, і звичайні лінзи. За словами розробників, кришталик може з'явитися в арсеналі очних хірургів вже за два роки, передає UDF.BY.

Читайте такожВчені США розробляють контактні лінзи, які відстежують рівень цукру в кровіМова йде про так званий динамічний кришталик. Його імплантують пацієнту в ході нескладної операції - катарактальної хірургії. В результаті установки нового кришталика у пацієнта на 100% відновлюється чіткість зору. Унікальність штучного кришталика - в його здатності до саморегулювання.

Він дозволяє фокусуватися на різних відстанях, з діапазоном, що значно перевершує показники людини з чітким зором (видно деталі предметів на відстані 30 метрів). Ще плюс - зі штучним кришталиком очі менше втомлюються. Також важливий той факт, що система має максимально гнучку архітектуру.

Тобто можлива установка компонентів, що вдосконалюють біонічний кришталик. Вчені вважають, що в найближчому майбутньому цілком можливо проектувати екран телефону прямо в очах, ще більше збільшити дозвіл або вбудувати систему подачу ліків в око, якщо це необхідно.