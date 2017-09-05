В Італії через малярію померла 4-річна дитина

В Італії в місті Брешія 4-річна дівчинка померла внаслідок церебральної малярії, пише ANSA.

Дитина померла в неділю ввечері, після того, як в суботу її доставили до лікарні з високою температурою, пише видання.

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Поки не встановлено, як дівчинка заразилася. Дівчинка була зі своїми батьками на Адріатичному курорті поблизу Венеції. Є припущення, що дитина, підхопила малярію від одного з двох дітей, що лікувалися у лікарні міста у кінці серпня. Вони заразилися на малярію в Африці, але видужали.

Експерти також не виключають, що комар потрапив до Італії в багажі одного з туристів, які повернулися з Африки або Південної Америки.

Видання підкреслює, що в Італії досі не фіксувалася наявність малярійних комарів, які переносять смертельну форму захворювання крові.