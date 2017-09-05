Вживання парацетамолу пролонгованої дії несе ризики для здоров'я пацієнтів - ескперти

Комітет з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду (PRAC) рекомендував Європейському агентства з лікарських засобів (ЕMA) відкликати з ринку лікарські препарати на основі парацетамолу з пролонгованим і модифікованим вивільненням, повідомляється на сайті ЕМА.

Читайте такожЧасте вживання парацетамолу руйнує печінку - вченіНа думку експертів PRAC, лікарські засоби, що забезпечують уповільнене безперервне або відстрочене вивільнення парацетамолу, несуть додаткові ризики для пацієнтів.

У PRAC визнали, що при правильному використанні парацетамол з пролонгованим і модифікованим вивільненням має сприятливий профіль безпеки і свої переваги. Однак складний фармакокінетичний профіль таких ліків ускладнює ведення пацієнтів з передозуванням, так як заходи, розроблені для лікування передозування звичайним парацетамолом, виявляються неефективними.