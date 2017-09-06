У Ємені вже понад 600 тисяч людей захворіли на холеру

З початку квітня у країні зареєстровано понад 2 тис. летальних випадків холери, всього заразилися понад 612 тис. осіб, згідно з даними ВООЗ. Темпи поширення епідемії за останні два місяці дещо скоротилися, тепер щодня виявляється лише 3 тис. випадків інфікування, повідомляє REUTERS.

Читайте такожООН: 40 % жертв епідемії холери в Ємені - дітиВ травні 2017 року, незабаром після початку епідемії холери, фахівці ВООЗ передбачали, що кількість хворих за 6 місяців може зрости до 300 тис., однак реальна кількість інфікованих в два рази перевищує їх прогнози.

Найбільш постраждалими називаються провінції Аль-Ходейда, Аманат аль-Азимах, Хаджу та Амрані. Боротьба з поширенням захворювання ускладнена тим, що в ході дворічної громадянської війни були зруйновані майже всі об'єкти охорони здоров'я і системи очищення води, залишивши без доступу до чистої води 14,5 млн осіб.