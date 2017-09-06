Лікарі заявляють про низьку ефективність онкомаркерів
Значна частина аналізів на онкомаркери не виявляли злоякісну пухлину.
На конференції Європейського товариства медичної онкології (ESMO) презентували доповідь щодо низької ефективності онкомаркерів. Вони навантажують систему охорони здоров'я і нервують пацієнтів, але дуже рідко виявляють діагноз, пише ЕurekАlert!.
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Це значна проблема, з якою стикаються онкологи по всьому світу. З одного боку, рання діагностика, якщо розпізнати рак на ранній стадії, його майже завжди можна вилікувати швидко і дешево, як для пацієнта, так і для системи охорони здоров'я. З іншого боку, на ранніх стадіях рак майже непомітний. Існують онкомаркери — рівні певних речовин у крові і тканинах, які можуть вказувати на онкологічні процеси в організмі. Але це не дуже надійний діагностичний механізм, відзначають онкологи.
Дослідження, представлене доктором Крейгом Баррингтоном з онкоцентру Південно-Західного Уельсу, вивчило 1747 призначень аналізів на онкомаркери. Ці призначення були зроблені на первинному рівні медичної допомоги - у терапевта або лікаря загальної практики - і на вторинному рівні - у фахівця - протягом шести місяців на території округу, контрольованого організацією Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.
Аналізи на онкомаркери призначили 1747 пацієнтам. Рак врешті-решт знайшли у 297 осіб (17%), але саме онкомаркер вказав на діагноз всього в 35 випадках (2%).
На первинній ланці призначили 985 аналізів, діагноз «рак» був поставлений 50 пацієнтам, онкомаркер відразу вказав на цей діагноз всього в п'яти випадках (це ефективність 0,5%).
На вторинній ланці зробили 762 аналізи, за підсумками всіх досліджень, рак був діагностований у 244 пацієнтів (32%), і лише у 30 хворих — за допомогою тесту на онкомаркери.
Велика частина аналізів на онкомаркери не виявила наявність злоякісної пухлини, а коли у пацієнтів все ж знайшли рак, в більшості випадків маркери не внесли вкладу у діагностику захворювання, зазначають дослідники.
Крім грошових втрат, тести наносять й інший збиток. Вони викликають занепокоєння (або паніку) у пацієнтів, вони дороговартісні та навантажують систему охорони здоров'я, уповільнюють встановлення діагнозу, призводять до призначення додаткових аналізів, які теж далеко не завжди виявляють хворобу.