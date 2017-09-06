Лікарі заявляють про низьку ефективність онкомаркерів

На конференції Європейського товариства медичної онкології (ESMO) презентували доповідь щодо низької ефективності онкомаркерів. Вони навантажують систему охорони здоров'я і нервують пацієнтів, але дуже рідко виявляють діагноз, пише ЕurekАlert!.

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Це значна проблема, з якою стикаються онкологи по всьому світу. З одного боку, рання діагностика, якщо розпізнати рак на ранній стадії, його майже завжди можна вилікувати швидко і дешево, як для пацієнта, так і для системи охорони здоров'я. З іншого боку, на ранніх стадіях рак майже непомітний. Існують онкомаркери — рівні певних речовин у крові і тканинах, які можуть вказувати на онкологічні процеси в організмі. Але це не дуже надійний діагностичний механізм, відзначають онкологи.

Дослідження, представлене доктором Крейгом Баррингтоном з онкоцентру Південно-Західного Уельсу, вивчило 1747 призначень аналізів на онкомаркери. Ці призначення були зроблені на первинному рівні медичної допомоги - у терапевта або лікаря загальної практики - і на вторинному рівні - у фахівця - протягом шести місяців на території округу, контрольованого організацією Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

Аналізи на онкомаркери призначили 1747 пацієнтам. Рак врешті-решт знайшли у 297 осіб (17%), але саме онкомаркер вказав на діагноз всього в 35 випадках (2%).

На первинній ланці призначили 985 аналізів, діагноз «рак» був поставлений 50 пацієнтам, онкомаркер відразу вказав на цей діагноз всього в п'яти випадках (це ефективність 0,5%).

На вторинній ланці зробили 762 аналізи, за підсумками всіх досліджень, рак був діагностований у 244 пацієнтів (32%), і лише у 30 хворих — за допомогою тесту на онкомаркери.

Велика частина аналізів на онкомаркери не виявила наявність злоякісної пухлини, а коли у пацієнтів все ж знайшли рак, в більшості випадків маркери не внесли вкладу у діагностику захворювання, зазначають дослідники.

Крім грошових втрат, тести наносять й інший збиток. Вони викликають занепокоєння (або паніку) у пацієнтів, вони дороговартісні та навантажують систему охорони здоров'я, уповільнюють встановлення діагнозу, призводять до призначення додаткових аналізів, які теж далеко не завжди виявляють хворобу.