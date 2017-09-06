Алкоголь істотно змінює структуру мозку у чоловіків - дослідження



Учені з Університету Східної Фінляндії з'ясували, що чоловікам, які регулярно вживали алкоголь протягом багатьох років, кинути пити складніше, ніж жінкам, пише Deccan Chronicle.

Дослідники проаналізували дані сканування мозку 11 чоловіків та 16 жінок віком до 28 років.

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Учасники вживали мінімум 25 одиниць алкоголю на тиждень протягом 10 років. Дослідники виявили: у чоловіків, довго вживали спиртне, змінювалася електрична активність у ділянці мозку, пов'язаної з тягою до алкоголю. У жінок настільки ж істотних змін виявлено не було. Це свідчить про те, що жінкам простіше відмовитися від алкоголю.

Медики відзначають, що вживання алкоголю у підлітковому віці також змінює активність мозку: підвищується загальний рівень активності кори головного мозку.