Вчені виявили ще одну небезпечну властивість аспірину

Американські вчені виявили небезпечну властивість аспірину, пише Medical Xpress.

Прийом аспірину, як виявили вчені, хоча і уповільнює розвиток злоякісних новоутворень товстого кишечнику, разом з цим збільшує еволюційний потенціал пухлинних клітин.

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В результаті останні зазнають безліч мутацій порівняно з клітинами пухлин, що не зазнали впливу препарату. Таким чином, через аспірин підвищувалася частка ракових клітин, стійких до лікарських засобів.

Таких висновків автори дійшли у ході лабораторних експериментів in vitro. У плани вчених входить перевірка результатів in vivo.

Зростаючий обсяг досліджень виявив, що щоденний прийом незначних доз аспірину протягом п'яти років знижує ризик розвитку раку в майбутньому. Зокрема, ймовірність появи злоякісних новоутворень товстого кишечнику знижується в два рази.

У США приблизно 50 відсотків дорослого населення щодня для профілактики серцево-судинних захворювань приймають по 80-325 мг аспірину. У Великій Британії показник становить 40 відсотків.