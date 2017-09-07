Біль у спині може бути зумовлений психологічними чинниками - дослідження



Учені з Університету Південної Австралії в ході спеціального дослідження з'ясували, що люди часто переоцінюють рівень болю та скутості у спині, пише The Daily Mail.

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Були проведені експерименти за участі людей, які страждали на хронічний біль та скутість у спині, і людьми без таких скарг.

Вчені тиснули на хребет учасників, щоб визначити його жорсткість. Експерименти виявили, що люди з хронічним болем у спині переоцінювали силу тиску. Причому, учасники з більш вираженим відчуттям скутості істотніше переоцінювали цю силу.

Відчуття скутості впливало на чутливість хребта, а от від жорсткості хребта воно не залежало. Крім того, відчуттям скутості можна було керувати за допомогою звуків. Воно посилювалося при неприємних звуках і слабшало при більш приємних.

Учені припускають, що відчуття скутості - захисний механізм, що дозволяє людям з болем у спині уникати руху.