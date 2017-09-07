Медики вилікували тяжку дисфункцію шлунка кока-колою

Медики з єрусалимської лікарні "Шаарей Цедек" вилікували пацієнта з дисфункцією шлунка за допомогою нестандартного лікування - вживання кока-коли у великих кількостях. Даний метод був запропонований і почав використовуватися ще в 2002 році медиками з Греції, пишуть Новини Ізраїлю.

Читайте такожТренуватися потрібно на порожній шлунок - лікарі

Шлунок пацієнта не міг перетравлювати їжу – волокна овочів і фруктів у поєднанні з білками утворили щільну грудку, тверду як камінь, що завдавав страждання пацієнту.

Зазвичай такі захворювання лікують за допомогою електричного контуру, проте в даному випадку цей метод не спрацював, і пацієнту загрожувала операція. Медики запропонували йому альтернативне лікування: кока-колу у великих кількостях – по три літри на день протягом трьох діб.

Під дією цього напою важкість у шлунку розсмокталася, а простий напій був визнаний медиками лікарні найкращими ліками для такого роду проблем.