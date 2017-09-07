Учені описали стан когнітивної втоми



Когнітивна втома – це розумова втома, на відміну від фізичної та емоційної. Хворі описують її як «відключення» мозку, втрату здатності до аналізу, втрату розумової енергії, пише Nature. Дослідники фонду Кесслера з'ясували подробиці цього явища за допомогою нейровізуалізації.

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У деяких випадках нищівна когнітивна втому вражає людей не через перевтому, а внаслідок перенесеної раніше черепно-мозкової травми (ЧМТ).

Коли 22 пацієнта після ЧМТ та 20 здорових людей виконували завдання різної складності, їм проводилася МРТ-візуалізація головного мозку. Перша група повідомила про більшу втому після виконаних завдань. МРТ ж показала, що у цієї групи посилилася нейронна активація у хвостатому ядрі базальних (підкіркових) ядер – масивних анатомічних структур, розташованих безпосередньо під корою півкуль.

Результати узгоджуються з результатами суміжних досліджень по розсіяному склерозу. Це має важливі наслідки для розробки ефективних методів лікування, так як тепер зрозуміло, що хвостате ядро – ймовірна мета для клінічного втручання у випадку проявів когнітивної втоми, вважають вчені.