У світі щорічно близько 800 тисяч людей кінчають життя самогубством - ВООЗ

Щорічно близько 800 тисяч осіб позбавляють себе життя, а значно більша кількість людей робить спроби самогубства, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

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Самогубства є другою провідною причиною смерті серед молодих людей 15-29 років.

На країни з низьким і середнім рівнем доходу припадає 78% самогубств у світі.

У глобальних масштабах для здійснення самогубства найчастіше використовуються пестициди, повішення і вогнепальна зброя.

У світі щорічно близько 800 тисяч людей кінчають життя самогубством і ще набагато більша кількість людей роблять спроби самогубства. Самогубства відбуваються не тільки в країнах з високим рівнем доходу, цей глобальний феномен характерний для всіх регіонів світу. Фактично більш як 78% самогубств у світі відбулися в 2015 році в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Хоча в країнах з високим рівнем доходу чітко простежується зв'язок між самогубствами і психічними розладами (насамперед депресією і розладами, викликаними вживанням алкоголю), багато самогубств відбуваються імпульсивно в моменти кризи, коли втрачається здатність долати стресові ситуації в житті, такі як фінансові проблеми, розрив відносин або хронічний біль і хвороба.

Крім того, суїцидальна поведінка багато в чому асоціюється з конфліктами, стихійними лихами, насильством, зловживанням або втратами, а також відчуттям ізоляції. Показники самогубств також високі серед найбільш уразливих груп, які зазнають дискримінації, наприклад, біженці і мігранти; корінне населення; лесбіянки, гомосексуалісти, бісексуали, транссексуали та інтерсексуали (LGBTI); а також ув'язнені. Найсильнішим фактором ризику в плані самогубства є попередня спроба самогубства.

За оцінками, близько 30% самогубств у світі є результатом самоотруєння пестицидами, причому більшість таких випадків спостерігається в сільських і сільськогосподарських районах країн з низьким і середнім рівнем доходу. Іншими досить поширеними методами самогубства є повішення і використання вогнепальної зброї.

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Знайомство з найбільш поширеними методами самогубства важливе для розробки таких стратегій запобігання, які підтвердили свою ефективність, як, наприклад, обмеження доступу до засобів самогубства.

Стигматизація, особливо щодо психічних розладів і самогубства, означає, що багато людей, що замислюються над тим, щоб позбавити себе життя або вчинили спробу самогубства, не звертаються за допомогою і тому не отримують тієї допомоги, якої вони потребують. Запобігання самогубствам не дістає достатньої уваги через відсутність розуміння того, що самогубства є великою проблемою громадської охорони здоров'я, і що в багатьох спільнотах існує табу на відкрите обговорення цієї проблеми. На сьогодні лише деякі країни включили запобігання самогубствам до числа своїх пріоритетів охорони здоров'я, і лише 28 країн повідомили про наявність національної стратегії щодо запобігання самогубствам.