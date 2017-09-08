У країнах, які можуть постраждати від урагану "Ірма", проживають понад 10,5 мільйонів дітей - ЮНІСЕФ

У країнах, які можуть постраждати від урагану «Ірма», проживають понад десять з половиною мільйонів дітей. Виходячи з останніх прогнозів щодо подальшої траєкторії стихії, найімовірніше, вона призведе до тяжких наслідків на східних островах Карибського басейну, в Домініканській Республіці, Гаїті та Кубі, повідомляють у Дитячому фонді ООН.

Читайте такожООН: 40 % жертв епідемії холери в Ємені - дітиСпівробітники ЮНІСЕФ вважають, що небезпекам, пов'язаним зі стихією, піддаються, насамперед, три мільйони дітей у віці до 5 років. В особливо вразливому становищі перебувають сім'ї, що проживають у прибережних зонах.

«Ураганні вітри і зливи вже обрушилися на деякі найдрібніші і найбільш вразливі острова в східній частині Карибського басейну, зокрема, на Ангилу і Барбуди», - сказав представник ЮНІСЕФ на сході Карибського басейну Патрік Найт.

Він повідомив, що інформація, яка надходить, свідчить про величезні руйнування в зонах лиха.

Ураган категорії 5 «Ірма», який обрушився в середу на острови на сході Карибського моря, вже призвів до масштабних руйнувань на Ангилі, Британських Віргінських островах, островах Барбуда Теркс і Кайкос. За попередніми оцінками, на цих островах від урагану в тій чи іншій мірі постраждали 74 тисячі осіб, в тому числі 20 тисяч дітей.

Згідно з повідомленнями місцевих властей, у багатьох постраждалих районах були повністю або частково виведені з ладу лінії зв'язку. У зонах лиха зруйновано або пошкоджено дороги та мости. У Барбуді зруйновано 90 % всієї інфраструктури, зокрема, 132 школи.

Співробітники ЮНІСЕФ направляють до зони лиха чисту питну воду та предмети санітарії. Співробітники Фонду надають психологічну допомогу постраждалим сім'ям з дітьми.