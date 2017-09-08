Сидячий спосіб життя змушує їсти багато жирних продуктів - дослідження

Співробітники Університету Міссурі провели дослідження на гризунах. Вчені виявили, що самці щурів, які вели сидячий спосіб життя, зазвичай надавали перевагу раціону з високим вмістом жирів. Для дослідження фахівці розділили самців і самок щурів на дві групи, повідомляє Zee News.

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Гризуни з першої групи змушені були вести сидячий спосіб життя, а щури з другої мали можливість бігати в колесі. Всі тварини їли одне і те ж. Через тиждень гризунам запропонували три дієти на вибір (з високим вмістом жирів, високим вмістом сахарози і з високим вмістом кукурудзяного крохмалю). Вміст білка у всіх трьох дієтах було приблизно однаковим. Щури протягом 4 тижнів могли дотримуватися будь-якої з дієт.

Виявилося, що самці, які бігали в колесі, з'їдали на 50% менше жирної їжі, ніж гризуни, які вели сидячий спосіб життя. Також вони їли більше продуктів, які належали до двох інших дієт. Самки і самці, що ведуть сидячий спосіб життя, зазвичай, обирали дієту з високим вмістом жирів.