Учені розповіли, чому не варто відмовлятися від ранкової кави

Фахівці з Університету Тасманії виявили, що нереалізований потяг до кофеїну негативно впливає на пам'ять. Люди, яким не вдається випити своєї ранкової кави, гірше запам'ятовують нову інформацію, пише The Daily Mail.

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У новому експерименті взяли участь 55 осіб, які регулярно пили каву. Середній вік добровольців становив 30 років.

Учасники випивали щонайменше одну чашку кави протягом дня та іноді думали про наступну. У день експерименту половину добровольців попросили не пити каву. Під час експерименту перед учасниками поставили чашку кави. Добровольців попросили зосередитися на запаху і кольору напою. Іншим учасникам не забороняли пити каву. Перед ними поставили воду і запропонували подумати про улюблене свято.

Усі добровольці проходили тест на пам'ять. Вчені виявили, що бажання випити кави заважало людям запам'ятовувати нову інформацію.