Депресію можна лікувати протизапальними препаратами - медики

Депресію можна лікувати протизапальними препаратами, оскільки, на думку вчених, мова йде про захворювання, що зумовлене збоєм у функціонуванні імунної системи.

Читайте такожДепресія може змінити спогади людини про минуле - дослідження

Як повідомляє The Telegraph, лікарі стурбовані тим, що за минулий рік ними були виписані 64,7 млн рецептів на антидепресанти – удвічі більше, ніж 10 років тому.

Дослідники не виключають, що збій в імунній системі, що викликає запалення, одночасно є причиною депресії. Це може бути викликано тим, що імунна система не може "перебудуватися" після того, як вона активно функціонувала в період хвороби чи отриманої людиною травми.

Результати проведених досліджень показали, що медикаментозна терапія, що проводиться для лікування запалення, полегшує і депресію. Професор Ед Баллмор, завідувач кафедри психіатрії Кембриджського університету, зауважив, виступаючи на брифінгу в Лондоні, що сьогодні немає сумнівів у тому, що запалення може викликати депресію.

"Існує тісний зв'язок між запаленням і симптомами депресії. Зокрема, після вакцинації більшість пацієнтів відчувають себе пригніченими. Медики, які проводять вакцинацію, давно це знають, але не можуть пояснити", - зауважив Баллмор.

Читайте такожВчені виявили біологічну зв'язок між депресією і розвитком ожиріння

У грудні 2015 року в журналі American Journal of Psychiatry були опубліковані результати дослідження вчених з університету Райса та університету Огайо, вивчають причини депресії. Розглянувши дані 200 робіт щодо перебігу депресії і запалення, вчені зацікавилися тим, як стрес позначається на імунній системі, від якої залежить стійкість до хвороб і психічне здоров'я. Дослідники дійшли висновку, що проблеми в житті призводять до виникнення хронічних запальних реакцій, що створює підґрунтя для подальшого розвитку депресії.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 322 мільйонів людей у світі страждають від депресії.