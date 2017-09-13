Чергові дослідження підтвердили, що токсоплазма може спричиняти тяжкі захворювання мозку

Учені з університету Чикаго (США) провели чергове дослідження, присвячене впливу токсоплазми на здоров'я людини, пише Scientific Reports.

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Виявилося, що зараження людини токсоплазмою, паразитом кішок, пов'язане з високим ризиком розвитку епілепсії, розвитком хвороб Альцгеймера і Паркінсона і деяких видів раку мозку.

"Ми припускаємо, що на розвиток хвороб впливає безліч різних чинників. Одним з них є сам паразит і ті гени, які він активує в зараженому мозку, захищаючи себе від уваги імунної системи. Іншими факторами ризику можуть виступати вагітність, стрес, інші інфекції та погана мікрофлора. Якщо частина цих чинників збігаються, то може виникнути одна з хвороб мозку", — розповідає Риму Маклауд з університету Чикаго (США).

Учені впродовж майже 40 років стежили за життям приблизно трьох сотень сімей, члени яких були заражені на токсоплазмоз. Як виявили спостереження, токсоплазма, проникаючи в мозок, змінює роботу кількох десятків генів, пригнічуючи частину з них та посилюючи роботу інших ділянок ДНК. Майже всі ці гени або керують роботою вродженої імунної системи, або диригують різними процесами, пов'язаними із ростом стовбурових клітин і нових тканин. Котячий паразит пригнічує роботу першої групи генів, що допомагають йому виживати, і стимулює роботу другого набору, забезпечуючи себе їжею.

Це не проходить безслідно для зараженої людини, так як ослаблення імунітету робить його більш схильним до розвитку раку і нейродегенеративних хвороб, пов'язаних зі збоями в роботі імунної системи. Глибокі зміни в роботі інших генів можуть змінювати те, як багато різних сигнальних молекул виробляє мозок, в результаті чого може розвиватися епілепсія, шизофренія та інші порушення психіки.

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Токсоплазма — внутрішньоклітинний паразит, зазвичай мешкає в кишечнику домашніх кішок. На сьогоднішній день, за оцінками американської CDC, понад 60 мільйонів жителів США інфіковані токсоплазмою. Широка поширеність цього патогена серед вихованців та їхніх господарів змусила вчених звернути на нього увагу в останні роки.

Виявилося, що токсоплазма здатна змінювати поведінку господаря, викликаючи незворотні зміни в роботі мозку. Вони роблять мишей і шимпанзе "безстрашними" при вигляді і запаху кішок і леопардів, а людей — схильними до суїциду і нераціональних вчинків, а також безпричинних нападів люті. Крім того, попадання токсоплазми в організм вагітної жінки може викликати серйозні дефекти у розвитку плоду і призвести до викидня.