Фарби для татуювань містять домішки, що зумовлюють розвиток раку - дослідження

Фахівці Європейського центру синхротронного випромінювання ESRF виявили в чорнилах, що використовуються при нанесенні татуювань, багато шкідливих домішок та консервантів, повідомляє Scientific Reports.

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Є у цих речовин одна особливість - у великих обсягах, концентраціях вони відносно нешкідливі для людини. Однак, як вважають вчені, деякі консерванти при попаданні в людський організм, розпадаються до мікро-і наночастинок і таким чином проникають у лімфатичні вузли, збільшуючи їх в рази і викликаючи злоякісну пухлину.

Тільки найменші наночастинки здатні досягти лімфатичних вузлів. Це - нікель, хром, марганець або кобальт. Крім вуглецевої сажі, іншим широко поширеним інгредієнтом є діоксид титану (TiO2) — білий пігмент, який використовується для створення певних відтінків при змішуванні. TiO2 також міститься в харчових добавках і фарбах, наголошують фахівці.