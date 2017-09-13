Дослідження виявило, що голодування зумовлює інтенсивний ріст волосся

Група бразильських дослідників провела серію дослідів, що доводять, що голодування зумовлює інтенсивний ріст волосся, пише EurekAlert.

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Взаємозв'язок між голодуванням та ростом волосся була доведена на основі спостереження за двома групами мишей. Одну групу гризунів сильно обмежували в їжі, в той час як інша харчувалася в нормальному режимі. За півроку миші, які вживали 60% від нормальної для них порції, стали важити в два рази менше, крім того у них збільшилася товщина шкірного покриву, густина і довжина волосся, також зросла і загальна довжина кровоносних судин у шкірі.

Вчені вважають, що такі серйозні зміни є результатом адаптації мишей до нового режиму харчування. Гризуни стали втрачати менше тепла на підтримку постійної температури тіла, що призвело до росту волосяного покриву.

Бразильські вчені вважають, що отримані висновки справедливі і для людини.