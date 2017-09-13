Програму старіння мозку закладено в ДНК людини - вчені

Вчені з Університету Единбурга виявили, що в ДНК людини закладена програма старіння мозку, яка керує його розвитком протягом усього життя, пише eLife.

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Ця програма також пов'язана з розвитком шизофренії.

Вчені відзначають, що відкриття цієї генетичної програми виявило абсолютно "нову дорогу" для вивчення того, як змінюється поведінка людини і як часто його вражають різні хвороби мозку на різних етапах життя. Кінцевим підсумком цих досліджень може стати створення засобів, які змінюють хід старіння мозку.

Вчені вважають, що старіння - результат роботи "програми смерті". Це - набір генів, що призводить до згасання життєвих функцій тіла. Вона дає можливість оновлювати популяцію - одне покоління старіє, а інше підростає йому на зміну. Якщо даний набір генів починає працювати неправильно, то людина може прожити довше звичайного або, навпаки, розвинуться різні захворювання, наприклад, шизофренія.

У центрі уваги опинилися гени і РНК (переносить інформацію усередині клітин), пов'язані з роботою мозку. Зміни в активності ставали особливо помітні в старості, однак починалися вони в 26-30 років. У цьому віці відбувається серйозна перебудова мозку, і багато його відділів і типів клітин починають працювати не так, як в юності і дитинстві.

На думку вчених, мозок жінок повільніше старіє. Також стало відомо, що робота генів Atp2a2, Eef2 і Itpr1, пов'язаних з розвитком хвороби Паркінсона і шизофренії, сильно змінюється при настанні літнього віку. Зараз вчені хочуть знайти елемент, що керує генетичною програмою старіння мозку.