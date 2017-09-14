Медики розповіли про суперкорисні властивості жирних кислот омега-3



Вже давно доведено, що жирна риба може запобігти захворюванням кишечнику. Це в черговий раз підтвердилося в ході великого дослідження, проведеного співробітниками Університету Ноттінгема і Королівського коледжу Лондона, пише The Daily Mail.

Читайте такожОмега-3-жирні кислоти поліпшують стан пацієнтів з аутоімунними хворобами - медики

Фахівці оцінили склад мікрофлори кишечника 876 жінок. Учасниці відповіли на питання про свій раціон. Також дослідники виміряли рівень поживних речовин у сироватці крові жінок. В учасниць, які споживали більше жирних кислот омега-3, мікрофлора кишечника виявилася різноманітнішою. Крім того, фахівці виявили, що у цих жінок було більше бактерій, що знижують рівень запалення і ризик ожиріння. Однак це стосувалося тільки тих учасниць, які вживали багато клітковини і пробіотиків.

Дослідники підкреслюють, що жирними кислотами омега-3 багаті скумбрія, волоські горіхи і насіння чіа.

Також дослідження довели, що жирні кислоти омега-3 мають протиракові властивості, знижують тиск, послаблюють симптоми артриту і попереджають розвиток когнітивних порушень.