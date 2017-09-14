Втрата надлишкового жиру відновлює нормальне вироблення інсуліну - вчені

Професор Рой Тейлор з Ньюкаслського університету (Великобританія) на 53-их щорічних зборах Європейської асоціації дослідження діабету представив програму позбавлення від цукрового діабету другого типу, повідомляється на сайті вузу, пише ЕurekАlert.org!.

Експерт, який протягом майже сорока років вивчав цукровий діабет другого типу, вважає, що втрата надлишкового жиру підшлункової залози здатна відновити фізіологічно нормальне вироблення інсуліну.

На думку професора, це захворювання викликане надмірним вмістом жиру в печінці та підшлунковій залозі, позбавитися від яких можна за допомогою низькокалорійної дієти.

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Програма одужання включала дві фази. У ході першої з них знижувалася калорійність раціону, другої — вводилася фізична активність. У середньому учасникам експерименту вдалося схуднути на 15 кілограмів, симптоми хвороби стали проявлятися значно рідше.

Позбутися цукрового діабету діабет другого типу даним способом можливо, на думку Тейлора, тільки протягом перших десяти років з моменту діагностування ендокринних захворювань.