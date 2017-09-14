Причинами розвитку карієсу є нездоровий спосіб життя і недбалий догляд за зубами - учені

Американські та австралійські вчені довели, що причиною розвитку карієсу є не генетична схильність, а нездоровий спосіб життя і поганий догляд за порожниною рота, пише Cell Host & Microbe.

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Фахівці взяли мазок з ротової порожнини у близнюків 5-11 років, з яких 205 були однояйцевими, а 280 — різнояйцевими. Це дозволило вченим виявити відмінності у генетичних особливостях орального мікробіома груп дітей, які розвиваються в схожих умовах.

Експерти рекомендують починати догляд за ротовою порожниною дитини ще до появи зубів. Розмноженню бактерій на зубах сприяє, на думку вчених, вживання цукру, а в якості профілактики рекомендується чистити зуби не рідше двох разів на день.

Вчені виявили, що деяка частина мікрофлори успадковується, однак зовсім не та, яка пов'язана з розвитком захворювань зубів.

З часом кількість мікробів, що передаються від батьків дітям, знижується, а кількість мікроорганізмів із навколишнього середовища зростає.

Так, за наявність в порожнині рота стрептококів, з якими пов'язаний розвиток карієсу, відповідали зовнішні, а не спадкові чинники.