Біг допомагає позбутися куріння - медики



У 2016 році в Канаді 178 курців зареєструвалися в програмі Run to Quit, розрахованої на 10 тижнів. Програма включала консультації щодо бігу, відмови від куріння, прогулянки на відкритому повітрі або біг (кінцева мета - пробігти п'ять кілометрів), а також телефонні консультації фахівців гарячої лінії для бажаючих кинути палити, пише Deccan Chronicle.

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72 добровольця залишилися в програмі до кінця. 91% учасників стали курити менше. 37 добровольцям вдалося кинути курити. Це було підтверджено за допомогою тесту на монооксид вуглецю. Учасники не почали курити знову і через шість місяців. За час участі в програмі середній рівень монооксиду вуглецю в організмі добровольців зменшився приблизно на третину. Крім того, програма позитивно вплинула на психічне здоров'я учасників.

Раніше вчені попередили, що куріння загрожує негативними наслідками для психіки, наприклад, невпевненістю в собі. У дослідженні брали участь курці і люди, які не курили. Фахівці виявили, що рівень психологічного стресу у курців виявився на 178% вище в порівнянні з тими, хто не курив. Також куріння збільшувало ризик проблем зі сном, відсутність мотивації, переїдання, недоїдання, спалахів гніву вдома або на роботі.