Психологи розповіли, як позбутися тривожних думок та стресу

Вчені з Університету Мічигану довели, якщо написати на папері список речей, які викликають тривожність, можна знизити рівень стресу і тривоги, пише The Pulse Headlines.

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Психологи відзначають, що тривожність часто стосується речей, які можуть взагалі ніколи не відбутися.

Проведене дослідження підтверджують раніше зроблені висновки Джеймса Пеннебейкера, який ще у 80-ті розповідав про користь ведення щоденника для зниження стресу і поліпшення роботи імунітету. Переживання вимагають багато когнітивних ресурсів. По суті людина робить кілька справ відразу - чимось займається, а паралельно пригнічуючи свої тривоги. Якщо дати волю тривожним думкам за допомогою написання їх на папері, то вивільняться когнітивні ресурси, необхідні для роботи.

Вчені протестували методику на групі студентів. Виявилося, ефективність методу виявило сканування мозку. Коли студенти писали про тривожні думки і при цьому виконували тест, у них було задіяно менше мозкових ресурсів. Вчені роблять висновок, що 5 хвилин в день подібних вправ здатні реально знизити рівень стресу.