Неінфекційні захворювання щорічно забирають життя 15 мільйонів людей - ВООЗ

Неінфекційні захворювання, такі як серцево-судинні хвороби, рак і діабет, щороку забирають життя 15 мільйонів осіб у віці від 30 до 70 років, про це йдеться в новій доповіді ВООЗ. Майже 80 відсотків смертельних випадків припадає на африканські країни і обходяться їм величезними економічними втратами.

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Іран і Коста-Ріка очолюють список країн, де успішно йде боротьба з неінфекційними захворюваннями. Багато країн вживають заходів у цьому напрямку, але автори доповіді ВООЗ попереджають, що при нинішньому стані речей виконати поставлену мету - скоротити смертність від неінфекційних захворювань до 2030 року на третину - не вдасться.

«Наші можливості врятувати життя людей скорочуються. Це відбувається на наших очах в різних формах. Наприклад, зростає кількість людей, особливо дітей і підлітків, які страждають на зайву вагу, ожиріння і діабет. Якщо ми не захистимо людей від неінфекційних захворювань, то ми позбавимо сьогоднішнє і майбутнє покоління молоді повноцінного здорового життя і багатьох економічних можливостей», - сказав представник ВООЗ Дуглас Беттчер.